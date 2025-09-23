İsmet Akpınar: 'Türkiye, EuroBasket'i kazanmayı hak ediyor'

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın Türk asıllı Alman oyuncusu İsmet Akpınar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ( Eurobasket 2025) kazanmayı hak ettiğini belirtti.

İsmet Akpınar, Bahçeşehir Koleji'nin Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsmet, geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nin BKT Avrupa Kupası'nda yarı final oynadığına değinerek, "Bahçeşehir Koleji, geçen sezonu başarılı bir şekilde bitirdi. Hedeflerimiz, bu sene daha yüksek. BKT Avrupa Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de yarı final veya finale yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin kalitesine değinen İsmet, "Basketbol Süper Ligi, her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Takımlar, her geçen yıl daha rekabetçi oluyor. Ligde yer alan takımlar da her geçen yıl daha fazla para harcıyor. Bahçeşehir Koleji, geçen sene Avrupa Kupası'nda yarı final oynadı. Fenerbahçe Beko da Basketbol Avrupa Ligi'ni kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde sürekli kalite artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon başarılı olmayı amaçladıklarını aktaran 30 yaşındaki oyun kurucu, "Normal sezon, bizim için çok önemli. Saha avantajına sahip olmak da bizim için çok önemli. Adım adım sezona devam etmek istiyoruz." dedi.

Takımın başına gelen başantrenör Marko Barac'a da değinen Akpınar, "Marko Barac, çok genç bir hoca. Kendisi, çok istekli ve hırslı birisi. Basketbolu çok iyi biliyor. Teknik ekiple beraber çok iyi bir kadro kurdular. İnşallah onunla birlikte çok güzel ve başarılı bir sezon geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Kadroya yeni dahil olan oyuncularla ilgili görüşlerini belirten tecrübeli oyuncu, "Tüm takım çok yetenekli. Oyun kuruculardan pivotlara kadar NBA ve Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş oyuncularımız var. Çok yetenekli bir takım haline geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu kadroyla çok iyi bir sezon geçireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Türkiye, EuroBasket'i kazansaydı çok daha mutlu olurdum"

Bir dönem Almanya Milli Erkek Basketbol Takımı'nın formasını da terleten İsmet, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

İsmet, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı finale değinerek, "Almanya Milli Takımı'nda çok fazla arkadaşım var. Türkiye Milli Takımı'nda da çok fazla arkadaşım var. Finalde çok arada kaldım. Türkiye, EuroBasket'i kazansaydı çok daha mutlu olurdum. Olmadı ama inşallah sonraki turnuvada olur." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını hatırlatan İsmet, "Türkiye'nin performansı çok iyiydi. Türkiye, turnuvanın en iyi ve formda takımıydı. Gerçekten turnuvayı kazanmayı hak etmişlerdi. Son dakikalarda yaşananlardan dolayı kupayı kazanamadılar. Bu genç kadro ile gelecek turnuvalarda altın madalya kazanırlar. Türkiye, bu altın madalyayı hak ediyor." şeklinde görüş belirtti.