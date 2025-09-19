İsmet Akpınar: 'Bu Sezon EuroCup'ı Kazanacağız'

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu İsmet Akpınar, bu sezon BKT EuroCup'ta şampiyon olmak istediklerini söyledi.

2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT EuroCup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde medya günü düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde 30 yaşındaki basketbolcu İsmet Akpınar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İnşallah EuroCup'ı kazanacağız"

Yeni sezon hedeflerinin hem ligde hem de EuroCup'ta şampiyonluk olduğunu belirten Akpınar, "Geçen sene Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta yarı final oynadı. Süper Lig'de de yarı final oynadı. Bu sene hedeflerimiz daha yüksek. İnşallah bu sene EuroCup'ı kazanacağız. İnşallah o kupayı kaldıracağız. Süper Lig'de de en azından yarı final ve mümkünse finali de görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Barac, çok istekli ve çok hırslı bir koç"

Takımın yeni Başantrenörü Marko Barac hakkında da konuşan İsmet Akpınar, "Genç bir koç ama çok istekli, çok hırslı bir koç. Teknik ekiple birlikte çok yetenekli, çok iyi bir kadro kurdular. O yüzden hedefimiz çok yüksek. İnşallah güzel bir sezon geçiririz" dedi.

"Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışacağım"

Bireysel olarak her zaman takıma yardım etmek istediğine değinen 30 yaşındaki basketbolcu, "Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışacağım. Elimden geleni her zaman vereceğim. Savunmada sertlik, hücumda şutumla elimden geleni sahada her zaman vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bence EuroBasket'in en iyi takımıydı"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın performansını değerlendiren Akpınar, "Çok güzel bir turnuva geçirdiler. Bence turnuvanın en iyi takımı. İki takım da hak etti. Altın madalyayı tabii ki bir takım kazanabilir. Çok genç bir kadro. İnşallah gelecek turnuvalarda bir altın madalya gelir" diye konuştu.

Takım arkadaşı Kenan Sipahi'nin EuroBasket'te iyi bir performans sergilediğini söyleyen İsmet Akpınar, "Çok derin bir kadro vardı. Çok geniş bir guard rotasyonu vardı ama oynadığı maçlarda hem savunmada hem hücumda çok iyi katkı verdi" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL