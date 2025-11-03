İsmail Yüksek derbiye gelen gözlemcileri mest etti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu İsmail Yüksek, son dönemde yükselen performansını Beşiktaş derbisinde de sürdürdü.

DERBİYE GÖZLEMCİ GELDİ

İsmail Yüksek'in başarılı performansı sonrası 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın takip başladı. Daha önce Lyon ve Benfica ile adı geçen İsmail Yüksek için bu kez İngiltere'den Brighton ve Almanya'dan Stuttgart, derbiye gözlemci gönderdi.

OYNADIĞI OYUNLA TAM NOT ALDI

Derbide oldukça başarılı bir performans ortaya koyan ve attığı golle takımının geri dönüşündeki fitili yakan İsmail Yüksek, gözlemcilerden tam not aldı.

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu gelişme doğrultusunda milli futbolcuya önemli teklif gelmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satışı satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 14 maça çıkan başarılı orta saha, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İsmail'in kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.