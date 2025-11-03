Haberler

İsmail Yüksek derbiye gelen gözlemcileri mest etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsmail Yüksek derbiye gelen gözlemcileri mest etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde başarılı performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek'in Beşiktaş derbisindeki oyunu da göz kamaştırdı. Derbide İsmail'i izlemeye gelen Brighton ve Stuttgart'ın gözlemcileri, milli oyuncuya tam not verdi.

  • İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinde gol atarak takımının geri dönüşüne katkı sağladı.
  • Brighton ve Stuttgart, İsmail Yüksek'i izlemek için derbiye gözlemci gönderdi.
  • Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i satmaya sıcak bakmıyor ve sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu İsmail Yüksek, son dönemde yükselen performansını Beşiktaş derbisinde de sürdürdü.

DERBİYE GÖZLEMCİ GELDİ

İsmail Yüksek'in başarılı performansı sonrası 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın takip başladı. Daha önce Lyon ve Benfica ile adı geçen İsmail Yüksek için bu kez İngiltere'den Brighton ve Almanya'dan Stuttgart, derbiye gözlemci gönderdi.

OYNADIĞI OYUNLA TAM NOT ALDI

Derbide oldukça başarılı bir performans ortaya koyan ve attığı golle takımının geri dönüşündeki fitili yakan İsmail Yüksek, gözlemcilerden tam not aldı.

İsmail Yüksek derbiye gelen gözlemcileri mest etti

FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu gelişme doğrultusunda milli futbolcuya önemli teklif gelmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satışı satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 14 maça çıkan başarılı orta saha, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İsmail'in kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir

Dikkat etmezseniz, sizin için de gereği yapılabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 475.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Detaylar ortaya çıktı! Kan donduran cinayet için başsavcılıktan açıklama var

O kentimizi sarsan cinayette detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.