İsmail Yüksek: Hak eden kazandı / Metin eklendi

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın ardından İsmail Yüksek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir mücadele ve istek olduğunu aktaran İsmail Yüksek, "Bu sezon kötü günler yaşadık. Taraftarımıza da kötü günler de yaşattık. İnşallah güzel günlerin başlangıcı bugün olur. Çocukken Fenerbahçe maçlarını kaybettiğinde okula çubuklu formayla gitmek isterdik. Bu kupa, o çocuklara armağan olsun. İnşallah sezon sonu lig şampiyonluğuyla kutlarlar okullarında. Çok mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Maçın başından, sonuna kadar mükemmel bir mücadele ve istek vardı. Hak eden kazandı. Oynayan, oynamayan herkese teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.

'OYNADIĞIM ZAMAN SAHADA EN İYİ İSMAİL'İ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Forma giydiği her zaman en yüksek katkıyı sağlamak istediğini belirten İsmail, "Sahada daha da istekli olduğumu düşünüyorum. Hocamızın benden istedikleriyle farklı bir İsmail izletmeye çalışıyorum. Oynadığım zaman sahada en iyi İsmail'i göstermek istiyorum. Oynamadığım zaman da takıma destek veren bir İsmail olmak istiyorum. Bu takım, bu başarıyı hak ediyor. Oynayan oynamayan herkes başarıyı istiyor. En önemlisi de bu. Hocam zaman zaman ceza sahası içine koşu yap diyor. Eskiden 8 numara oynuyordum. Oradan kalan isteğim var. 6, 8 ne oynamışım fark etmez, önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması" ifadelerini kullandı.

'DEVRE ARASI GELEN OYUNCULARIMIZ ÇOK KATKI SAĞLADI'

Takıma yeni katılan oyuncuları değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Devre arasında gelen oyuncularımız çok katkı sağladı. Guendouzi müthiş oynadı. Musaba, geçen hafta mükemmel maç çıkardı. Onları tebrik ediyorum. Adaptasyon sorunu yaşamadı. Mert abi... Hepsini tebrik ediyorum. Bu kupa onların fragman olur yani. Mert ağabey de takıma ağabeylik yapma konusunda mükemmel bir isim. Geçmişte Fenerbahçe ile özdeşmiş biri. Bu kupa onlar için fragman olur yani. Kesinlikle başarıyı getiren aile ortamı. Birbirimize saygımız üst seviyede. Saha içinde de bunu en iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Hata yapan arkadaşının arkasın kollamaya çalışan bir takım var. Bence başarıyı da bu getirir" dedi.

'BU HAVADA BURAYA GELEN BİNLERCE TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM'

Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden İsmail, "Onları tribünde görünce gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Bu havada buraya gelen binlerce tarafımıza teşekkür ederim. Televizyon başında bizlerden dualarını eksik etmeyen milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbir zaman bizi bırakmazlar ve böyle devam ederler" sözlerini kullandı.

İsmail Yüksek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Şu anda onu konuşmak doğru olmaz. Biz bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. İkinci yarıya da iyi başlamak istiyoruz. Yeni yılın ilk kupasını aldık. Çok mutluyuz. İnşallah sezon sonu da mutlu olur."