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İsmail Okumuş FK Süper Amatör Küme'den Düştü

İsmail Okumuş FK Süper Amatör Küme'den Düştü
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu'nda son olarak 14 puanla 7. sırayı elde eden İsmail Okumuş FK, Kayseri Döğerspor'a 3-0 kaybederek ligden düştü ve gelecek sezon Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu takımlarından İsmail Okumuş FK küme düştü.

Kayseri Şeker Süper Amatör'de küme düşen son takım İsmail Okumuş Futbol Kulübü oldu. Normal sezonda A Grubu 14 puanla 7. sırada tamamlayarak Play-Out oynamaya hak kazanan İsmail Okumuş FK, hafta sonu oynadığı maçta Kayseri Döğerspor'a 3-0 mağlup oldu ve lige veda eden son takım oldu.

İsmail Okumuş FK, 2025-2026 sezonunda Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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