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İsmail Okumuş FK, Sindelhöyükspor’u 7-1 yenip 3’te 3 yaparak 9 puana ulaştı

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İsmail Okumuş FK, Sindelhöyükspor’u 7-1 yenip 3’te 3 yaparak 9 puana ulaştı
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Kayseri Kâmil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu’nda İsmail Okumuş FK, ligin 3. haftasında Sindelhöyükspor’u 7-1 mağlup etti. Grup lideri İsmail Okumuş FK, bu sonuçla 3’te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

Kayseri Kamil Başkal 1. Amatör Küme A Grubu lideri İsmail Okumuş Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Sindelhöyükspor'u 7-1 mağlup edip 3'de 3 yaparak 9 puana ulaştı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ahmet İnci, Tolga Selvi, Resul Satılmış

İsmail Okumuş FK: Abdulkadir Polat, Ömer Faruk Kalkan, Arda İlik, Ahmet Korkmaz (Reha Akkan dk. 51), Erdal Kartal, Mustafa Efe Uluç (Osman Kemahlı dk. 46), Musa Güneş (Resul Yıldırım dk. 51), Durdu Eren Özgül, Batuhan Gümüş (Kadir Uğur dk. 46), Samet Çetin, Mustafa Yerebasmaz (Fatih dk. 53)

Sindelhöyükspor: Halil Yanar, Çelebi Osman Gülce (Selman Suvay dk. 46), Alper Gürkcü, İlkay Develioğlu, Mithatcan Arslan (Hakan Firez dk. 46), Sami Seyis, Muhammet Mustafa Koyuncu, Ömer Faruk Akburak, Mevlit Dinç (Fatih Özkan dk. 76), Hasan Çetin, Yusuf Suvay

Goller: Mustafa Yerebasmaz (dk. 1,19,36), Arda İlik (dk. 10,26), Erdal Kartal (dk. 42), Batuhan Gümüş (dk. 45) (İsmail Okumuş FK), İlkay Develioğlu (dk. 85) (Sindelhöyükspor)

Kırmızı kart: Ömer Faruk Akburak (dk. 30) (Sindelhöyükspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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