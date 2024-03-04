Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden İsmail Okumuş FK, Play-Out maçında Kayseri Yolspor'u yenerek ligde kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden İsmail Okumuş FK'da büyük sevinç var. İsmail Okumuş FK, B Grubunda normal sezonu 19 puanla 7.sırada tamamlayan Play-Out oynamaya hak kazandı. Play-Out müsabakasında A Grubundan gelen Kayseri Yolspor ile oynayan İsmail Okumuş FK rakibini penaltı atışları ile yenerek ligde kalmayı başardı. 2024-2025 sezonunda yoluna Süper Amatör Küme'de devam edecek olan İsmail Okumuş FK'da Kayseri Yolspor maçının ardından büyük sevinç yaşandı. - KAYSERİ