İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını stada gömdü
Göztepe'nin yıldız futbolcusu İsmail Köybaşı, bir taraftarın yeni doğan bebeğinin göbek bağını stadyuma gömmek istemesi üzerine, bu isteği geri çevirmedi ve göbek bağını Gürsel Aksel Stadyumu'na gömdü.
Göztepe'nin başarılı futbolcusu İsmail Köybaşı, geçtiğimiz günlerde oynanan Göztepe-Konyaspor maçında yaşanan duygusal bir anla gündeme geldi.
GÖBEK BAĞINI STADA GÖMDÜ
Maçın ardından bir Göztepe taraftarı, yeni doğmuş bebeğinin göbek bağını stadyuma gömmek istediğini belirterek futbolculardan yardım talep etti. Bu isteği geri çevirmeyen İsmail Köybaşı, taraftarın çocuğunun göbek bağını Gürsel Aksel Stadyumu'na gömdü. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.