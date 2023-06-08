İsmail Koç, Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin Şampiyonu Oldu

Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı kapsamında gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç başpehlivan oldu. Recep Kara ikinci, Hüseyin Gümüşalan ise üçüncülüğü elde etti.

- Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu İsmail Koç oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu İsmail Koç oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali programı çerçevesinde Hüseyin Pehlivan Günü olarak belirlenen ilk günde, Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın adını yaşatmak ve gençlere ata sporu yağlı güreşleri sevdirmek için düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Minik, Tozkoparan, Başaltı ve Başpehlivanlık gibi birçok kategoride birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olan yağlı güreşlerinde Recep Kara ile karşı karşıya gelen ve Trakya Birlik adına güreşen İsmail Koç, zorlu mücadelenin ardından Kara'nın sırtını yere getirerek başpehlivan oldu.

"Ustamızı yendik"

Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan Er Meydanı'nda Recep Kara'yı yenerek Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan İsmail Koç yaptığı açıklamada, "Geçen senenin rövanşını aldık. Trakya Bölgesi bizim bölgemiz. Trakya Birlik adına güreşiyoruz. Tüm aileme buradan bizi sevenlere, herkese selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Geçen senenin rövanşını aldık. Ustamızı yendik. Hafta sonu da büyük bir güreşimiz var. Allah utandırmasın" dedi.

Güreşlerde İsmail Koç başpehlivan, Recep Kara ikinci, Hüseyin Gümüşalan ise üçüncülüğü elde etti.