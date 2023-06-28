İsmail Kartal yarın Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal, yarın resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başlıyor. Deneyimli hoca, yarın İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple imzalayacak.
3. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ
Hac vazifesinden yarın dönecek olan İsmail Kartal, Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak ve sarı-lacivertli kulüpteki 3. dönemine resmen başlayacak.
İKİ SEZONDA DA FENERBAHÇE 2. OLDU
İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında da çalıştırmıştı. Sarı-lacivertli takım iki sezonda da ligi 2. sırada bitirmişti.
Haberler.com - Spor