İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan hiçbir takımı çalıştırmayan İsmail Kartal, Hatayspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Serkan Özbalta ile yollarını ayıran bordo-beyazlılar, deneyimli teknik direktör ile görüşmelere başladı.