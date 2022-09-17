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İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den ayrıldıktan hiçbir takımı çalıştırmayan İsmail Kartal, Hatayspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Serkan Özbalta ile yollarını ayıran bordo-beyazlılar, deneyimli teknik direktör ile görüşmelere başladı.

Süper Lig'de 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine son verildi. Yeni hoca için çalışmalarına başlayan Hatayspor'un teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a vermesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'I AÇIKLAYACAKLAR

Fanatik'te yer alan habere göre,Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak. Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE'DE SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'nin başında 18 maça çıkan İsmail Kartal 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet.

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Hatayspor Spor Haberler

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