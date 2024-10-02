İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı ve bir süredir boşta olan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KAYSERİSPOR'UN BAŞINA GEÇECEK

Sözcü'nün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın geçeceği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bırakma kararı alan Burak Yılmaz'ın ardından Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.