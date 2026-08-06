İsmail Kartal: Rövanşa 0-0 gibi çıkacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, maçı daha farklı bir skorla da kazanabilecek oyunu oynadıkların söyleyerek, "İki aşamalı maçlar olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorludur. Rövanşa da maç 0-0'mış gibi giderek bu turu geçmek istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı evinde 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak maça dair değerlendirmeleriyle sözlerine başlayan Kartal, "Maça ekip olarak hafta başından beri iyi hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Antrenmanlarda kendi oyunumuzu oynayabilmemiz için oyuncularımızla uyum yakaladığımızı görebiliyorum. İdmanlarda neyi yaptıysak bunların ortaya çıkması ve bu şekilde kazanmak bizleri memnun etti. Taktik disipline uyguladıkları için oyuncularımı tebrik ederim. Rakibe pozisyon vermedik. 3-0, 4-0 da kazanabilirdik. İki aşamalı maçlar olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorludur. Rövanşa da maç 0-0'mış gibi giderek bu turu geçmek istiyoruz. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gelişiyoruz ve gelişmek için yolumuz var, mesafemiz var. Oyuncularımız çok istekli. Bu akşam 2-0'lık galibiyetimizden dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncularımızla özel toplantılar yapıp güzel geri dönüşler aldık"

Oyuncularla dün akşam maç üzerine toplantılar yaptıklarını belirten 65 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularımla birlikte gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla dün gece özel toplantılar yaptık. Orada geri bildirimler aldık. Taktiksel olarak toplantılar yaptık. Bunların her geçen gün adım adım ortaya çıkması bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Kartal, rövanş maçında aynı ciddiyette olacaklarını belirterek, "2-0 hiçbir zaman garanti bir skor değil. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla ikinci maça gideceğiz" dedi.

"Mason Greenwood şu an yüzde 70'lerinde"

Mason Greenwood'un performansının sorulması üzerine değerlendirme yapan deneyimli çalıştırıcı, "Greenwood'un kalitesini bildiğimiz için transfer ettik. Çok büyük mücadele vererek bu transfer gerçekleşti. Antrenmanlarda çok istekli. Ne istesek yerine getirebiliyor. Fizik olarak o da yükseliyor. Adım adım kendisi de bize yardımcı oluyor. Kalitesini gösteriyor. En iyisini yapmaya çalışıyor. Greenwood şu an yüzde 70'lerinde ama bir hafta sonra yüzde yüzüne yakın olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Kante çok akıllı ve çalışkan bir oyuncu"

N'Golo Kante'nin oynamak istedikleri sisteme çok uygun olduğunu belirten İsmail Kartal, "Kante çok akıllı bir oyuncu, çalışmayı seven bir oyuncu. O mevkide nasıl oynayacağını bilen bir oyuncu. Oyunumuzda nasıl olacağını girdik. Guendouzi ile uyum yakaladılar. Kendisi yüzde yüz hazır olduğunu söylüyor antrenmanlarda da bunu gösterdiği için hiç korkmadan şans verdik. Onun da yükseleceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Kerem çok iyi bir maç çıkardı"

Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıda sahaya özverili bir oyun koyduğuna değinen tecrübeli teknik direktör, "Kerem bizim için çok önemli. İlk devre top kayıpları yaptı devre arası onunla konuştum. Biraz daha topa sahip olmasını söyledim. Çok çizgide kaldığını baskılara yardım etmesi gerektiğini söyledim. Çok özveriliydi. Çok iyi bir maç çıkardı" sözlerini kaydetti.

"Oosterwolde'nin durumu MR'dan sonra belli olacak"

Son olarak sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin durumunun sorulması üzerine İsmail Kartal, "Oosterwolde ile konuştum. MR'ı çekildikten sonra ne olduğu ortaya çıkacak. Arka hamstringinde sorun olduğunu söylediler. Sağlık raporundan sonra ne olduğu ortaya çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı