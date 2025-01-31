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İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı

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İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, deplasmanda Khuzestan ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Persepolis'in golünü 39. dakikada Isa Alekasir atarken, Khuzestan'ın beraberlik golü 78. dakikada Zadeh Attar'dan geldi.

İran Pers Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, konuk oldukları Khuzestan ile 1-1 berabere kaldı. Shohadeye Foolad Khoozestan Stadyumu'nda oynanan maçta Persepolis'in golünü dakika 39'da Isa Alekasir kaydetti. Khuzestan'a beraberliği getiren golü ise dakika 78'de Zadeh Attar'dan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte Persepolis puanını 34'e yükseltirken, Khuzestan ise 35 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Persepolis sahasında GOL Gohar'ı konuk edecek. Khuzestan ise Kheybar deplasmanına konuk olacak.

İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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