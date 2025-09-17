İsmail Kartal Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran kararından vazgeçti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, planladığı basın toplantısını iptal etti. Tecrübeli çalıştırıcı, açıklamalarının yanlış anlaşılabileceğini belirterek bu kararını açıkladı.

BASIN TOPLANTISI YAPMAYACAK

Fenerbahçe'de teknik direktörlük belirsizliğinin yaşandığı dönemde adı sıkça anılan İsmail Kartal, kongre sonrasında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Ancak TRT Spor'a konuşan deneyimli hoca, bu planından vazgeçtiğini açıkladı.

YANLIŞ ANLAŞILMA ENDİŞESİ

Kartal, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve yapacağı açıklamaların yanlış yerlere çekilmesini istemediğini ifade etti. Bu nedenle toplantıyı iptal ettiğini belirten Kartal, sarı-lacivertlilere şampiyonluk yolunda başarı dileğinde bulundu.

REKORLU SEZONUN HOCASI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda tarihinin en başarılı performansına imza atmıştı. Takımıyla ligde 10'da 10 yaparak en iyi sezon başlangıcını gerçekleştiren Kartal, toplam 57 maçta 45 galibiyet aldı. Süper Lig'de 99 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2.61 puan ortalamasıyla kulüp rekorunu kırmıştı.