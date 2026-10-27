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İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 yenilgisini hak ettiğini söyledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 yenildi. Teknik direktör İsmail Kartal, kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini belirterek taraftarlardan özür diledi; takımın Göztepe maçına konsantre olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık, bize yakışmayan bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı biraz daha toparlanmaya çalıştık, önde baskılı oynamaya çalıştık ve bir gol bulduk. Sonunda burada istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik, hep beraber nedenlere niçinlere girmeden önümüze bakıyoruz. Bu maçı kapattık. Oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarları üzdükleri için özür dileyen Kartal, şunları kaydetti:

"Değişikliklere biz teknik ekip olarak böyle karar verdik. Çıkış reçetesi olarak önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz. Şu anda sezonun bitmesine çok uzun bir süre var. Önümüzde çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynanacağını unutmamak gerekiyor. Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor. Daha önce de olundu. Bu sene biz de olabiliriz. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Sonuçta Galatasaray ile aramızda 6 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde bu kapanmayacak bir fark değil. Kötüydük, çok fazla konuşmaya da gerek yok."

Kaynak: AA
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