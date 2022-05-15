İsmail Kartal'dan Trabzonspor taraftarına tepki: Çocuklar ve aileler mağdur oldu - Haberler

İsmail Kartal'dan Trabzonspor taraftarına tepki: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Trabzonspor taraftarının sarı-lacivertli taraftarların içinde bulunduğu otobüse saldırmasıyla ilgili konuşan denyimli hoca, "Futbol oynuyoruz, bunlar hiç hoş değil. Çocukların ve ailelerin mağdur olduklarını öğrendik. Geçmiş olsun diyorum." dedi.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Kadıköy'de bu sezon taraftarın önüne son kez çıkan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
"GEÇMİŞ OLSUN"
Trabzonsporlu taraftarların, Fenerbahçe taraftarının içinde bulunduğu otobüse saldırmasına ilişkin konuşan Kartal, "Taraftarlarımız yolda Trabzonsporluların saldırısına uğramış. Futbol oynuyoruz, bunlar hiç hoş değil. Çocukların ve ailelerin mağdur olduklarını öğrendik. Geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
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