İsmail Kartal'ın Derbi Serisi Sona Erdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligdeki derbilerde 9 maç sonra mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybetti. Sarı-lacivertlilerin başına 4. kez geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, bu dönemindeki ilk derbisini kaybetti. 2014-2015, 2021-2022, 2023-2024 sezonlarında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 10 kez rakip olan Kartal, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Deneyimli çalıştırıcının bu derbiyle 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Beşiktaş'a karşı ilk kez kaybetti

İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe yönetiminde Beşiktaş'a karşı daha önce 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyordu. 65 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılara karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı