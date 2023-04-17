İslamofobi ile suçlanmıştı! PSG, Galtier için kararını veriyor

Müslüman futbolculara hakaret ettiği iddia edilen ve islamafobi ile suçlanan PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in geleceği belli oluyor. Fransız devinin sportif danışmanı Luis Campos, Galtier'in geleceği için kulüp sahipleriyle görüşecek.

Geçtiğimiz günlerde Müslüman futbolcularla ilgili söylemleri iddiasıyla gündeme gelen Galtier'in Fransız devi Paris Saint-Germain'de kaderi belli oluyor.

CAMPOS, KATAR'A GİDECEK

Fransız basınındaki haberlere göre, PSG'nin spor danışmanı Campos'un, bu hafta Katar'a gideceği ve kulübün sahipleriyle Galtier'in geleceğini görüşeceği belirtildi. PSG'nin, Galtier ile yola devam etme düşüncesinin öncelik arasında yer almadığı kaydedildi.

LİSTEDE ZİDANE VE MOURİNHO VAR

Öte yandan Galtier'le yolların ayrılması durumunda PSG'nin Zidane için oldukça istekli olduğu ancak Fransız efsanenin takımın başına geçmesinin bir hayli zor olduğu vurgulandı. Yönetimin, Thiago Motta'ya ise takımın eski oyuncusu olması sebebiyle sıcak baktığı belirtildi. Jose Mourinho'nun ise Paris Saint-Germain'de görev almayı düşündüğü ve listeye yer aldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Fransız basınındaki haberlerde; Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in Christophe Galtier'in kendisine Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili sözlere yer verildi.

"CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.

SORUŞTURMA AÇILDI

RMC Sport'taki habere göre; Sahipleri Müslüman olan Paris Saint-Germain de bu skandal iddialar üzerine teknik adam hakkında soruşturma başlatıldı. Nasser Al Khelaifi'nin bu maillerden haberi olmadığı. Daha önceden bilmesi halinde ise Galtier'i göreve getirmeyeceği de ifade edildi.