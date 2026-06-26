Haberler

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapıldı

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda kadınlarda Çekmeköy Belediyesi, erkeklerde Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü birinci oldu.

İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada Denizli, Tekirdağ, Bursa, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'dan 13 takım mücadele etti.

Kadınlarda Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü birinci, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü ikinci, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü birinci, Uludağ İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü de üçüncülüğe ulaştı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi

Fenerbahçe antrenmanında kavga! Nedeni Guendouzi

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var! Valencia'dan sarı-lacivertlilere mesaj

Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı

Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı kaçıncı sınıfta öğrendiği çok şaşırttı
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza