İşitme engelli milli satranççılar dünya şampiyonu

İspanya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda, milli sporcular Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykalı'dan oluşan takım, altın madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Almeria kentindeki Dünya İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Ege Yazar, Ahmet Taha İnal, Erden Özdemir ve Metin Baykalı'dan kurulu takım, "Klasik satranç 1800 altı FIDE ELO" kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı.

Organizasyonda yarışan milli sporculardan Ege Yazar ise "hızlı satranç" kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
