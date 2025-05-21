İşitme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi başarılarıyla örnek olmak

İşitme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi başarılarıyla örnek olmak
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İşitme Engelli Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Soylu, "Futsal, işitme engellilerde geçmişi çok eski olmayan ama hızla gelişen bir branş. Biz de bu alanda öncü olmak ve örnek başarılar elde etmek istiyoruz.

İşitme Engelli Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Soylu, "Futsal, işitme engellilerde geçmişi çok eski olmayan ama hızla gelişen bir branş. Biz de bu alanda öncü olmak ve örnek başarılar elde etmek istiyoruz." dedi.

Ay-yıldızlı ekip, 14-27 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Montesilvano kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Üç aşamalı kamp programı çerçevesinde ilk kampını Aksaray'da gerçekleştiren milli takım, ikinci ve üçüncü kamp çalışmalarını Yalova'da yapacak.

Teknik direktör Yusuf Soylu, AA muhabirine, takımın 12 Haziran'da İtalya'ya hareket edeceğini söyledi.

Şampiyonaya hazırlık sürecinin planlı ve disiplinli şekilde ilerlediğini belirten Soylu, "Oldukça verimli geçen kamplarımızda fiziksel, teknik ve taktik gelişime odaklandık. Sporcularımızın performansı ve motivasyonu yüksek. Amacımız, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek ve kürsüye çıkmak. Milli takım, son olarak 13-15 Mart tarihlerinde oynanan Avrupa Şampiyonası Ön Eleme maçlarında İrlanda'yı 5-0 (hükmen), Finlandiya'yı 9-1 ve Sırbistan'ı 7-3'lük skorlarla geçerek dikkat çeken bir performans sergiledi." diye konuştu.

"Takımı bilimsel temelli bir yaklaşımla çalıştırıyorum"

Toplamda 14 sporcudan oluşan kadrolarının bulunduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Takımımız Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yetenekli oyunculardan oluşuyor. Takıma, 4 kişilik teknik ekip eşlik ediyor. 12 yıldır İşitme Engelli Futbol ve Futsal Milli Takımlarında çeşitli görevlerde bulundum. 2015 yılında Avrupa, 2016 yılında ise dünya şampiyonluğu yaşadım. Bu tecrübeyi şimdi futsal branşında sürdürüyoruz. Futsal, işitme engellilerde geçmişi çok eski olmayan ama hızla gelişen bir branş. Biz de bu alanda öncü olmak ve örnek başarılar elde etmek istiyoruz. Aynı zamanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Akademik bilgi ve saha deneyimini birleştirerek takımı bilimsel temelli bir yaklaşımla çalıştırıyorum. Üniversitede edindiğimiz bilimsel bilgileri sahaya taşımak, modern spor anlayışının bir gereği. Oyuncularımızın fiziksel, teknik ve zihinsel olarak en üst düzeye ulaşması için çok boyutlu bir hazırlık modeli uyguluyoruz."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Spor
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