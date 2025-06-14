İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi

İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
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İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
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Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadro kalitesini artırmak için 100 milyon euroluk bir transfer listesi hazırladığı iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin, PSG'den 3 futbolcu ve Tottenham'dan Heung-min Son ile ilgilendiği gelen haberler arasında.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu anlamda transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-lacivertlierin listesindeki yıldız futbolcular ortaya çıktı.

100 MİLYON EUROLUK LİSTE

Daily Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, PSG forması giyen 3 futbolcuyla yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefinin geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar'ın bonservisini almak olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan da güçlü talipleri olan PSG'nin Güney Koreli futbolcusu Kang-in Lee'yi de renklerine bağlamak istediği ifade edildi. Fransız ekibinde forma şansı bulamayan bir diğer isim Gonçalo Ramos'un da sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu aktarıldı. PSG'den 3 futbolcuyla ilgilenen sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Heung-min Son için de devrede olduğu belirtiliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Tek hedef lig şampiyonluğu tek rakip g.saray bu kadar masrafa gerek yok en kötüsü biriniz birinci biriniz ikinci olur sakin olun

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Haber YorumlarıMesut Bayır:

Anadolu da bu paralara 90 değil 190 dakika koşacak çocuklar tanıyorum. Gidin biraz Anadolu'daki kulüplerden topçu alın

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