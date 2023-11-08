İsim vermeyen İsmail Kartal, sakat futbolcuların hangi maçta döneceğini söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sakat futbolcular hakkında da konuştu. İsim vermeyen Kartal, "Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Maçı değerlendiren Kartal, "Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Buraya, bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maçı eksik, o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır, liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak lige çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

"ADANA MAÇINA BAZILARI YETİŞEBİLİR"

Sakat futbolcuları için konuşan Kartal, "Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda" ifadelerini kullandı.