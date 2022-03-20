Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi - Haberler

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Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Kabukçu - Spor
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- Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi Türk basketbolunun önemli kadın sporcularından Işıl Alben'e Elazığ'da oynanan süper lig maçı sonrası taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

- Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

ELAZIĞ - Türk basketbolunun önemli kadın sporcularından Işıl Alben'e Elazığ'da oynanan süper lig maçı sonrası taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli sporcular arasında yer alan ve uzun yıllar Galatasaray'da takım kaptanlığı yaptıktan sonra şimdi Botaş'ta forma giyen Işıl Alben, Elazığ'da sevgiyle karşılandı. Elazığ İl Özel İdare'yi deplasmanda 105-64'lük skorla yenen başkent ekibinin oyun kurucusu Işıl'la maç sonu fotoğraf çekinmek isteyen taraftarlar uzun süre sıra bekledi. Fotoğraf talebinde bulunan hiçbir taraftarın talebini geri çevirmeyen yıldız basketbolcu, Elazığlıların gönlünde taht kurdu.

Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

Işıl Alben'e Elazığlılar'dan yoğun sevgi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kabukçu - Spor

Spor, Haberler

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