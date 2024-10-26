Ironman 70.3 Türkiye, 10. yılını kutlayacak

Ironman 70.3 Türkiye'nin 10. yıl dönümü, 3 Kasım 2024 tarihinde Antalya Belek'teki Land of Legends'ta gerçekleşecek. Sporcular, büyüleyici Türk Rivierası boyunca 1,9 km yüzme, 90 km bisiklet ve 21,1 km koşu etaplarında yarışacaklar.

Ironman 70.3 Türkiye'nin bu yılki etkinliği, yalnızca atletik dayanıklılığı kutlamakla kalmayıp aynı zamanda kapsayıcılığa da vurgu yapacak. Engelli sporcuları da ağırlayacak olan etkinlikte, 78 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı yer alacak. Antalya'nın sakin sezonunda 5 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak etkinlik, turizme ve yerel ekonomiye önemli katkı sağlamaya devam edecek.

7 kıta, 50'den fazla ülke, 200'den fazla şehirde gerçekleşen, dünyanın en büyük seri spor organizasyonu Ironman, 10. kez Türkiye'de yapılacak. Dayanıklılığın gerçek bir sınavı olan organizasyonda sporcular, açık sularda yüzme, uzun mesafelerde bisiklet sürme ve yarı maraton koşma zorluklarını aşarken, hız ve enerji tasarrufu arasında denge kuracaklar. Yarış, Kadriye Beach Park'ta yüzme etabı ile başlayıp Land of Legends'ta sona erecek.

78 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu

Dünyanın en tanınmış spor etkinliklerinden biri olan Ironman, sporcuları sınırlarını zorlamaya devam ediyor. 78 ülkeden 18 ile 79 yaş aralığında 2 binin üzerinde sporcunun katıldığı Ironman 70.3 Türkiye, küresel sportmenlik ve kapsayıcılığı gözler önüne seriyor. Fildişi Sahili'nden Arjantin'e kadar geniş bir yelpazede sporcular, yan yana yarışacak.

Bu yılki Ironman 70.3 Türkiye, 'Limit Biziz' kaptanı Okan Aracagök'ün omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalye koşu etabında yer aldığı engelli sporcular ekibini ağırlayacak. Tuna Tunca (otizm) yüzme etabını, Merve Orhan (görme engelli) ise tandem bisiklet etabını gerçekleştirecek.

Spor ve kış turizmi için en iyi model

Ironman 70.3 Türkiye, son 10 yılda Antalya'da önde gelen bir etkinlik haline gelerek 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl, yarışın 5 binden fazla ziyaretçiyi çekmesi bekleniyor ve turizm sezonunun daha sakin aylarında yerel ekonomiye canlı bir destek sağlıyor. Etkinlik yalnızca yerel işletmeleri, otelleri ve restoranları desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Antalya'nın spor turizmi için önemli bir destinasyon olarak yerini sağlamlaştırıyor. Sporcular, Antalya'nın ılıman ikliminde yarışırken, kışın serin havasından uzaklaşma fırsatı buluyor. Kasım ayının ılıman iklimi hem yarış hem de dinlenme için ideal bir ortam sunuyor.

Yarış günü öne çıkanlar

Yarış sabah saat 08.00'de Kadriye Beach Park'ta sporcuların suya dalışıyla başlayacak. İlk bitiren sporcunun yaklaşık 11.30'da bitiş çizgisini geçmesi beklenirken, günün asıl kahramanı genellikle 17.00 ile 17.30 arasında bitiş çizgisine son ulaşan sporcu olacak. Bu sporcu, olağanüstü bir dayanıklılık sergileyerek yarışı tamamlayacak. Gün, saat 18.30'da Land of Legends Kulesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından 10. Yıl Legends Partisi ile Ironman 70.3 Türkiye'nin tüm katılımcılarının unutulmaz başarıları kutlanacak.

Özgür Emeklioğlu: "Dünya standartlarında bir yarış deneyimi sunabilmekten onur duyuyoruz"

Ironman 70.3 Türkiye lisans sahibi Özgür Emeklioğlu, "Bu ikonik etkinliği böyle muhteşem bir lokasyonda düzenlemeye devam etmekten büyük gurur duyuyoruz. Her yıl, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların inanılmaz kararlılıklarını, ruhlarını ve dayanıklılıklarını izliyoruz ve onlara burada, Antalya'da dünya standartlarında bir yarış deneyimi sunabilmekten onur duyuyoruz. Hem bu spor dalını hem de etrafında büyüyen topluluğu geliştirmeye devam edeceğimiz unutulmaz yarışların daha birçok yılına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL