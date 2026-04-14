İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi

Kasımpaşa formasıyla Göztepe maçının ardından konuşan İrfan Can Kahveci, sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak “Hedefim Fenerbahçe’ye dönmek” derken, Dünya Kupası için de formunu en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Fenerbahçe’nin devre arasında Kasımpaşa’ya kiraladığı milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Göztepe ile oynanan ve 3-3 sona eren maçın ardından geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“HEDEFİM FENERBAHÇE’YE DÖNMEK”

Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediğini açıkça dile getirdi. İrfan Can, “Sözleşmem devam ediyor. Fenerbahçe de devam etmek isterse hedefim sezon başında geri dönmek” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI VURGUSU

Milli futbolcu, öncelikli hedeflerinden birinin de Dünya Kupası olduğunu belirtti. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Kahveci, “Kendimi hazır tutmam gerekiyor. Çok çalışıyorum, daha iyi bakıyorum kendime. İnşallah Dünya Kupası kadrosunda da olurum” dedi.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa formasıyla bu sezon 11 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı. İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

