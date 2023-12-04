İrfan Can Kahveci, Sivasspor Maçında Yüksek Performansını Sürdürdü

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında gösterdiği yüksek performansla dikkat çekti. Maçın 42. dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Kahveci, hırslı oyunu ve skora katkısıyla tribünlerden büyük destek aldı. Sivasspor maçında attığı gol ile kariyerinin skor rekorunu genişleten İrfan Can, çıktığı 24 resmi maçta 10 gol 5 asiste ulaştı.

İrfan Can Kahveci şaha kalktı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında da yüksek performansına devam etti.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında da yüksek performansını sürdürdü.

Maça oldukça istekli bir başlangıç yapan ve takımın etkili oyununda büyük katkısı olan İrfan Can, 42. dakikada attığı enfes golle takımını 2-0 öne geçirdi.

KADIKÖY'DE İSMİ YANKILANDI

Sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, önce müthiş bir çalımla N'Jie'den sıyrıldı ardından uzak köşeye iki direğin birleştiği noktaya müthiş bir şut çıkartarak durumu 2-0'a getirdi.

Attığı gol ve hırslı oyunuyla tribünlerden büyük destek gören İrfan Can'ın ismi dakikalarca Kadıköy'de yankılandı.

Sivasspor maçında attığı gol ile kariyerinin skor rekorunu genişletmeye devam eden İrfan Can, çıktığı 24 resmi maçta 10 gol 5 asiste ulaştı.