İrfan Can Kahveci'nin transferinde sürpriz! Herkes Beşiktaş derken Rennes

İrfan Can Kahveci'nin transferinde sürpriz! Herkes Beşiktaş derken Rennes
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İrfan Can Kahveci'nin transferinde sürpriz! Herkes Beşiktaş derken Rennes
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Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan İrfan Can Kahveci için sürpriz gelişme yaşandı. Adı Beşiktaş ile anılan milli oyuncuya Rennes'in talip olduğu belirtildi.

Adı son dönemlerde Süper Lig devi Beşiktaş ile anılan Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki milli yıldızı İrfan Can Kahveci için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

HERKES BEŞİKTAŞ DERKEN RENNES

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in İrfan Can Kahveci'ye talip olduğu ileri sürüldü. Fransız ekibinin bu transferi çok istediği ve bonservis pazarlıklarında Fenerbahçe ile görüşeceği belirtildi.

SON KARARI KAMP SONRASI

Haberde, milli yıldızın ilk hedefinin Fenerbahçe'de kalmak istediği ancak son kararını Sarı-lacivertlilerin kampı sonrasında vereceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 42 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 3 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Üç beş sene içinde bir yıldız daha uydurun durum pek iyi değil

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