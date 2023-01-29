İrfan Can Kahveci'nin sahada yaptıklarını gören Fenerbahçeliler çıldırdı: Kadro dışı bırakın
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Bazı taraftarlar milli futbolcunun ilk 11'i hak etmediğini belirtirken, bazıları ise İrfan Can'ın kadro dışı kalması gerektiğini savundu.
Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, performansıyla sosyal medyada gündeme oturdu.
İRFAN CAN'A BÜYÜK TEPKİ
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci mücadeleye ilk 11'de başladı. Milli futbolcu performansıyla büyük tepki çekerken, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada çok sert yorumlar yaptı.
TARAFTARI ÇILDIRTTI
Bazı taraftarlar haftalardır İrfan Can Kahveci'nin kötü oynadığını belirterek ilk 11'i hak etmediğini belirtirken, bazıları ise milli futbolcunun kadro dışı bırakılarak cezalandırılması gerektiğini savundu.