İrfan Can Kahveci'nin sahada yaptıklarını gören Fenerbahçeliler çıldırdı: Kadro dışı bırakın

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Bazı taraftarlar milli futbolcunun ilk 11'i hak etmediğini belirtirken, bazıları ise İrfan Can'ın kadro dışı kalması gerektiğini savundu.