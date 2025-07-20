İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FORMA BULAMAZSA AYRILACAK

Kariyer sezonunu geçirmesinin ardından geride bıraktığımız sezon kulübeye hapsolan İrfan Can Kahveci, bu sezonda da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından şans bulamaması halinde Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıracak.

İSTEĞİ 3 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın transferini gerçekleştirmek istediği 30 yaşındaki yıldızın Beşiktaş'tan istediği yıllık ücret de belli oldu. Fenerbahçe'de yıllık 3 milyon euro kazanan İrfan Can'ın aynı ücrete Beşiktaş'a "Evet" diyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Geçen sezon 42 maçta görev alıp 3 gol ve 4 asist ile oynayan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.