Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulunan İrfan Can Kahveci, sosyal medyayı salladı

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımın altına bir diğer efsane Puyol, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." yazarak cevap vermişti. Daha sonra ikili tüm paylaşımların şaka olduğunu belirtirken, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den de eski futbolculara gönderme geldi. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Alioski ile olan fotoğrafını, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." notunu yazarak paylaştı.

Fenerbahçe'nin formda yıldızı İrfan Can Kahveci yaptığı ilginç paylaşımla sosyal medyayı salladı.

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN VAKTİ GELDİ"

İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücü emojisi koyarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." notuyla paylaştı.

CASILLAS VE PUYOL'A ATIFTA BULUNDU

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımın altına bir diğer efsane Puyol, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi." yazarak cevap vermişti. Daha sonra ikili tüm paylaşımların şaka olduğunu belirtmişti. İrfan Can Kahveci'nin de iki eski futbolcuya gönderme yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.