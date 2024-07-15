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İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İrfan Can Eğribayat, antrenman sırasında kendisine "Mourinho'nun arkası dönük imza at" diyen taraftara "Dronelar var havada" yanıtını verdi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenman yaptığı sırada bir taraftar ile İrfan Can Eğribayat arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu.

"OLUM DRONELAR VAR HAVADA"

Bir taraftarın, "Mourinho'nun arkası dönük bir imza at be görmüyor" demesine yanıtsız kalmayan İrfan Can Eğribayat, "Olum dronelar falan var havada" diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki bu samimi anlar kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Spor Haberler

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