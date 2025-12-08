Haberler

İrfan Can Eğribayat'a büyük şok

İrfan Can Eğribayat'a büyük şok
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferine onay vermeyi düşünüyor. Sarı-lacivertli yönetim, cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun transferine izin verebilir.

  • Fenerbahçe yönetimi, doğru şartlar oluşması halinde İrfan Can Eğribayat'ın transferine onay vermeyi düşünüyor.
  • Fenerbahçe yönetimi, kaleci için gelecek teklifleri masaya yatırmaya hazır.
  • İrfan Can Eğribayat, kalede yaşanan rekabet nedeniyle istikrarlı süre bulmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe'de devre arası yaklaşırken kaleci rotasyonu yeniden şekillenebilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli yönetim, doğru şartlar oluşması halinde İrfan Can Eğribayat'ın transferine onay vermeyi düşünüyor.

TEKLİFLERE AÇIK KAPI

Eğribayat için cazip bir teklif gelmesi durumunda ayrılığın gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, kaleci için gelecek teklifleri masaya yatırmaya hazır. Oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

FENERBAHÇE'DE KALE REKABETİ

İrfan Can Eğribayat, dönem dönem iyi performanslara imza atsa da kalede yaşanan rekabet nedeniyle istikrarlı süre bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle hem kulüp hem de oyuncu cephesinde transfer ihtimalinin açık tutulduğu belirtiliyor.

Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGAGS:

karakterinle ve geçmişteki kariyerinle maksimum scilly futbol ligine transfer olursun.. (bilmeyenler için scilly futbol ligi 2 takımdan oluşmakta ve dünyanın en küçük ligi olarak kabul edilmektedir) :D

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Artistlik yapmasan, profesyonelce cikip maclarini oynasaydin seninle ilgilenen cok olurdu...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Eyüp'e hayırlı olsun :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
