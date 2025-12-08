İrfan Can Eğribayat'a büyük şok

Fenerbahçe'de devre arası yaklaşırken kaleci rotasyonu yeniden şekillenebilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli yönetim, doğru şartlar oluşması halinde İrfan Can Eğribayat'ın transferine onay vermeyi düşünüyor.

TEKLİFLERE AÇIK KAPI

Eğribayat için cazip bir teklif gelmesi durumunda ayrılığın gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, kaleci için gelecek teklifleri masaya yatırmaya hazır. Oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

FENERBAHÇE'DE KALE REKABETİ

İrfan Can Eğribayat, dönem dönem iyi performanslara imza atsa da kalede yaşanan rekabet nedeniyle istikrarlı süre bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle hem kulüp hem de oyuncu cephesinde transfer ihtimalinin açık tutulduğu belirtiliyor.