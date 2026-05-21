Moghanlou, İran Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi

BAE ekibi Kalba FC'de oynayan Shahriar Moghanlou, Antalya'da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Sakatlanan Roozbeh Cheshmi'nin tedavisine başlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisi Kalba FC takımında forma giyen forvet oyuncusu Shahriar Moghanlou, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı'nın kampı devam ediyor.

Milli takım medya departmanından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Amir Ghalenoei'nin kararıyla Kalba FC forması giyen Shahriar Moghanlou, milli takım kampına çağrıldı.

Moghanlou'nun, BAE Ligi'nde oynayan diğer İranlı milli futbolcularla birlikte Antalya'ya gelerek kampa katılması bekleniyor.

Roozbeh Cheshmi'nin tedavisine başlandı

Milli takım medya departmanı, kampta dün diz arkası kasından sakatlanan tecrübeli futbolcu Roozbeh Cheshmi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

Açıklamada, Cheshmi'nin tedavisinin sürdürülmesi amacıyla İran Milli Futbol Takımı sağlık ekibi koordinasyonunda ileri düzey bir tıp kliniğine sevk edileceği belirtildi.

Sağlık ekibinin gerçekleştireceği özel muayenelerin ardından ortobiyolojik tedavilerini tamamlayacak Cheshmi'nin yeniden değerlendirme için milli takım kampına döneceği kaydedildi.

Açıklamada, FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadronun bildirilmesi için son tarihin 1 Haziran olduğu hatırlatılarak, oyuncunun durumunun bu tarihe kadar takip edileceği ifade edildi.

Cheshmi'nin iyileşme sürecinin beklenenden uzun sürebileceği belirtilen açıklamada, sağlık ekibinin oyuncunun tedavisi için tüm imkanları seferber edeceği vurgulandı.

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
