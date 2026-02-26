Haberler

Yelkende IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim'de yapıldı

Yelkende IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim'de yapıldı
Güncelleme:
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim ilçesinde yapıldı. Yarış sonrası ödül töreninde, başarılı sporcular madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim ilçesinde gerçekleştirildi.

Yeşilay Aydın Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre yarışların ardından Didim Amfi Tiyatro'da ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay İl Başkanı Sencer Gündüz, "2026 Bağımsızlık Yılı ruhuna yakışır şekilde bağımsızlığın yalnızca bir milletin özgürlüğü değil, aynı zamanda gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak, sporla büyüyen güçlü bireyler olması anlamına geldiğini bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

