Internacional Başkanı Barcellos, Enner Valencia ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı: Henüz anlaşma yok

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Enner Valencia'nın adı Internacional ile anılıyordu. Brezilya ekibinin başkanı Alessandro Barcellos görüşmeleri doğrularken, "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de adeta altın çağını yaşayan Enner Valencia, Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Sezon sonu sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldızın yeni rotası Brezilya olabilir.

"HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK"

Adı Internacional ile anılan Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia için Brezilya ekibinin başkanı Alessandro Barcellos'tan açıklama geldi. Görüşmeleri doğrulayan Barcellos, "Henüz bir anlaşma yok, 'Valencia geliyor' diyemem. Aynı soruyu önümüzdeki üç ay içinde tekrar sorarsanız ne olacağını bilemem. Futbol dinamik bir süreç." ifadelerini kullandı.

Alessandro Barcellos

22 GOL ATTI

Bu sezon fırtınalar estiren Enner Valencia Fenerbahçe formasyla 33 resmi maça çıktı. Ekvadorlu futbolcu bu karşılaşmalarda fileleri 26 kez havalandırdı.