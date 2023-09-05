Inter, Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin Sözleşmesini Uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesini 2025 yılına dek uzattı. Inzaghi, Inter'i 2021-2022 sezonundan beri çalıştırıyor ve başarılı bir performans sergiliyor.