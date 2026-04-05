Haberler

Hakan Çalhanoğlu'nun orta sahadan gol attığı maçta Inter, Roma'yı sahadan sildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde lider Inter, Roma'yı 5-2 mağlup ederek puanını 72'ye çıkardı. Maça milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun orta sahadan attığı şahane gol damgasını vurdu.

HAKAN ORTA SAHADAN ATTI 

Ligin 31. hafta mücadelesinde Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 1 ve 52. dakikalarda Lautaro Martinez, 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Başkent temsilcisinin golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi. Inter'de Hakan Çalhanoğlu 67 dakika, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye çıkarırken, Roma 54 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları:

hakan bir boyle goll de millitakımda atsın bir taneeee atmıyor bilerek atmıyorrrr. orada onlarca atıyor millide kaleye bir şut atmıyorrrr……acepppp

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

