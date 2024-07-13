Inter, Mehdi Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
İtalyan Serie A şampiyonu Inter, İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattı. Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Taremi, Inter'e katılmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Serie A'nın son şampiyonu Inter, İranlı futbolcu Mehdi Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
İtalyan ekibi Inter, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Milano temsilcisi, İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattı. Mavi-siyahlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
31 yaşındaki futbolcu ise transferi sonrası yaptığı açıklamada, Inter'e katılmaktan gurur duyduğunu, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını ve onlar adına mücadele etmek için her şeyini vereceğini dile getirdi.
Son olarak Portekiz takımlarından Porto forması giyen İranlı golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL