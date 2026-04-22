Como'yu 3-2 yenen Inter, İtalya Kupası'nda adını finale yazdırdı
İtalya Kupası yarı final rövanşında Inter, Como'yu 3-2 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Como, maçın başında öne geçti ancak Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle maçı çevirdi.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Como, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas da Cunha ile 2-0 öne geçti.
Maçın 69. ve 86. dakikalarında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile fileleri havalandıran Inter, 89. dakikada Petar Sucic ile bir gol daha buldu.
Mücadeleden 3-2 galip ayrılan Inter, adını finale yazdırdı. Yarı finalin ilk maçı golsüz tamamlanmıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı