Haberler

Inter, Djed Spence'i transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Tottenham'dan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Djed Spence'i kadrosuna kattı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Tottenham'dan 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Djed Spence'i kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "İngiliz oyuncu, Tottenham'dan kalıcı transferle Inter'e katıldı. Spence, kulüple 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

İngiliz futbolcu, geçen sezon Tottenham'da 44 resmi maça çıktı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor