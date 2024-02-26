Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı

İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter forması giyen 30 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

25 Şubat günü oynanan Lecce-Inter karşılaşmasında forma giyemeyen ve maçı yedek kulübesinden tamamlayan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğundan hafif kas gerilmesi tespit edildi.

2 MAÇ YOK

30 yaşındaki orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği de belirtilirken, İtalyan basınında yer alan iddialara göregöre Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.