Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter forması giyen 30 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.
25 Şubat günü oynanan Lecce-Inter karşılaşmasında forma giyemeyen ve maçı yedek kulübesinden tamamlayan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğundan hafif kas gerilmesi tespit edildi.
2 MAÇ YOK
30 yaşındaki orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği de belirtilirken, İtalyan basınında yer alan iddialara göregöre Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.