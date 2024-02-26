Üye Girişi
Haberler

Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter forması giyen 30 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlandı.

25 Şubat günü oynanan Lecce-Inter karşılaşmasında forma giyemeyen ve maçı yedek kulübesinden tamamlayan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğundan hafif kas gerilmesi tespit edildi.

Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığını açıkladı

2 MAÇ YOK

30 yaşındaki orta sahanın durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği de belirtilirken, İtalyan basınında yer alan iddialara göregöre Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Hakan Çalhanoğlu Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Hakan Çalhanoğlu sakatlandı mı, kaç hafta yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 26 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ile ilgili ne söyledi? Ne olmuştu? 27 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? VAN İFTAR VAKTİ | Van iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Fatma Şahin kimdir? AK Parti Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kaç yaşında, nereli? ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TRABZON İFTAR VAKTİ | Trabzon iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title