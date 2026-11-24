Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda fleksör kas zorlanması olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Açıklama, Serie A'da 12. hafta geride kalırken yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde geldi.
İTALYA Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk bölgesindeki fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İtalya Serie A'da 12'nci hafta geride kalırken, Inter lider Lazio'nun 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Mavi-siyahlı ekipte yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Inter'den yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ uyluk bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı