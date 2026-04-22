Hakan Çalhanoğlu, Inter'i finale taşıdı

İtalya Kupası yarı final maçında Inter, sahasında Como'yu 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu.

İtalya Kupası yarı final maçında Inter, evinde Como ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip ilk yarıyı Baturina'nın golüyle 1-0 önde kapatırken, 48. dakikada da Cunha ile farkı 2'ye çıkardı. Inter, 69. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirirken, milli futbolcu 86'da bu kez kafayla topu ağlara gönderdi. Hakan, bu golden 3 dakika sonra Sucic'e asist yaptı.

Milano ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılırken adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak takımını finala taşıdı. - İSTANBUL

Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı

Ferdi Kadıoğlu İngiliz devini fena üzdü! Resmen bozguna uğrattılar
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses

Televizyon başındaki futbolseverleri ürperten ses

Trump'tan İran'a 'idam beklediği' iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

"Lütfen hepsini bağışla, bu harika bir başlangıç olur"
Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu

Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı

Ferdi Kadıoğlu İngiliz devini fena üzdü! Resmen bozguna uğrattılar
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Lufthansa yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar 20 bin uçuşu iptal etti

Savaş dev havayolu şirketini vurdu! Binlerce uçuş iptal edildi