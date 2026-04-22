Hakan Çalhanoğlu, Inter'i finale taşıdı

İtalya Kupası yarı final maçında Inter, sahasında Como'yu 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu.

İtalya Kupası yarı final maçında Inter, evinde Como ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip ilk yarıyı Baturina'nın golüyle 1-0 önde kapatırken, 48. dakikada da Cunha ile farkı 2'ye çıkardı. Inter, 69. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e getirirken, milli futbolcu 86'da bu kez kafayla topu ağlara gönderdi. Hakan, bu golden 3 dakika sonra Sucic'e asist yaptı.

Milano ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılırken adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak takımını finala taşıdı. - İSTANBUL

