Inter, Cristian Chivu ile Sözleşme İmzaladı

Inter, Cristian Chivu ile Sözleşme İmzaladı
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İtalyan futbol kulübü Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından Cristian Chivu ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Eski futbolcu Chivu, kulüp tarihine önemli başarılarla damga vurmuştu.

İtalyan ekibi Inter, Teknik Direktör Cristian Chivu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Inter'de Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu. İtalyan temsilcisi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rumen teknik adam Cristian Chivu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eski bir Inter futbolcusu olan 44 yaşındaki Chivu, mavi-siyahlı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra toplam 9 kupa kazandı.

Teknik adamlık kariyerinde Inter'in alt yaş kategorilerinde çalışan Chivu, Şubat 2025 ile Haziran 2025 arasında Parma'nın teknik direktörlüğünü yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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