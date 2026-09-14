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Inter, 2 farklı geriye düştüğü maçta Udinese'yi 5-3 mağlup etti

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2-0 geriye düştüğü sahasındaki mücadelede Udinese'yi 5-3 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2-0 geriye düştüğü sahasındaki mücadelede Udinese'yi 5-3 yendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kas zorlanması nedeniyle forma giymediği Inter'de, galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Carlos Augusto, 35. dakikada Nicolo Barella, 57. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Pio Esposito ve 79. dakikada Ange-Yoan Bonny attı.

Konuk ekibin gollerini ise 9. dakikada James Abankwah, 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp ve 90+1. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.

Ligde averajla ikinci sıradaki Inter, bu galibiyetle 4'te 4 yaparken, Udinese 4 puanla 13. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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