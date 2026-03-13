İnsan insana bunu yapar mı? Elektroşok verip copladılar

Aston Villa taraftarlarının Lille deplasmanında yaşadığı olaylar futbol gündemine damga vurdu. Fransız güvenlik güçlerinin İngiliz taraftarlara müdahalesi tartışma yarattı.

ELEKTROŞOK CİHAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Lille ile oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma gitmek isteyen Aston Villa taraftarlarına güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Görüntülere yansıyan olaylarda bazı taraftarlara elektroşok cihazı kullanıldığı iddia edildi.

COPLA DA VURULDUKLARI GÖRÜLDÜ

Ortaya çıkan görüntülerde güvenlik güçlerinin bazı taraftarlara copla da müdahale ettiği görüldü. Müdahale anları kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

STADYUMA GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Yaşanan müdahalenin ardından çok sayıda Aston Villa taraftarının stadyuma girişine izin verilmedi. İngiliz taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi.