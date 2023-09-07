İnönü Belediyesi Halı Saha Turnuvası Finalistleri Belli Oldu

İnönü Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen halı saha turnuvası finalistleri belli oldu.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen bu yılda 7'incisi gerçekleştirilen geleneksel halı saha futbol turnuvasının dün akşam oynanan maçlar sonrası finalistleri belli oldu. Dostluk ve çekişmenin bir arada olduğu mücadelelere sahne olan yarı final maçlarında Yenice Mahalle ve Erenköy takımları adını finale yazdırdı. İnönü Belediyesi halı sahasında oynanan yarı final maçına ilçe sakinleri de yoğun ve coşkulu katılım gösterdi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Belediyemiz tarafından yedincisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasında müsabakaların dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi bizleri mutlu ediyor. Heyecanla beklediğimiz final maçında karşı karşıya gelecek takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

9 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 21.00 de oynanacak olan büyük final maçında kupanın sahibi belli olacak. - ESKİŞEHİR