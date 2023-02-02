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İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United'ın rakibi Manchester United oldu

Spor Haberleri

İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United'ın rakibi Manchester United oldu

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Manchester United, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, rakibini bu kez Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester ekibi, 73. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada Fred'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.

Newcastle United ile Manchester United arasındaki final karşılaşması, 26 Şubat'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Old Trafford Stadı Manchester United Nottingham Forest England Spor Haberler

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